Campo Italia Giovani Disabili, una giornata di sport ed inclusione con il Lions Club Verbano Borromeo

Una giornata dedicata allo sport, all'inclusione e alla condivisione quella organizzata sabato 11 luglio dal Lions Club Verbano Borromeo nell'ambito del Campo Italia Giovani Disabili, il tradizionale service rivolto ai giovani con disabilità.

La mattinata si è aperta con una partita di baskin organizzata insieme all'Azzurra Baskin Vco. Sul campo sono scesi 27 ragazzi con disabilità, accompagnati da 34 accompagnatori e affiancati da 10 atleti della società sportiva omegnese. Un momento di autentica inclusione, in cui lo sport si è confermato uno strumento capace di unire le persone e superare ogni barriera.

Al termine della partita, il gruppo si è ritrovato per il pranzo preparato dalla Pro Loco di Omegna presso la struttura dei Summer Games, in un clima di festa e amicizia che ha coinvolto volontari, organizzatori e partecipanti.

«Il Campo Italia rappresenta uno dei service più significativi del Lions Club – sottolinea il presidente del Lions Club Verbano Borromeo, Claudio Carlini – perché offre ai ragazzi un'occasione concreta di vivere esperienze, stringere nuove amicizie e trascorrere giornate ricche di emozioni e condivisione».

La riuscita dell'iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione della direttrice del Leo Club Vercelli, Martina Mattiuzzo, del presidente dell'Azzurra Baskin VCO, Fabio Marzorati, e delle Camp Leader Nicol Milani del Leo Club Ossola e Valentina Ponta Oliveri del Leo Club Novi Ligure, che hanno coordinato le attività insieme ai numerosi volontari.