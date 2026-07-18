Sole, caldo secco e poca pioggia: fine settimana estivo su Vco e Novarese

Il weekend del 18 e 19 luglio si preannuncia all'insegna del bel tempo su Ossola, Verbano Cusio Ossola e Novarese. Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, il Piemonte sarà interessato dall'afflusso di correnti occidentali più secche che favoriranno condizioni generalmente stabili e soleggiate, con una probabilità molto bassa di precipitazioni.

Per sabato è previsto un cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura nel corso del pomeriggio. Le piogge saranno praticamente assenti, anche se non si esclude qualche breve e isolato rovescio sulle zone alpine più elevate. Nelle vallate alpine si attiveranno venti di Foehn, che potranno raggiungere anche gli sbocchi vallivi, contribuendo a rendere l'aria più asciutta e ventilata.

Le temperature saranno in aumento soprattutto in pianura. Nel Verbano Cusio Ossola le massime potranno raggiungere i 33 gradi, mentre nel Novarese si toccheranno punte di 34 gradi, con valori localmente prossimi ai 35 gradi nelle aree più occidentali della regione. Nonostante il caldo, il basso tasso di umidità e la ventilazione limiteranno la sensazione di afa.

Anche domenica il tempo resterà stabile, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e precipitazioni ancora molto improbabili. Le temperature subiranno una lieve flessione, mantenendosi comunque pienamente estive: nel VCO le massime saranno comprese tra 31 e 33 gradi, mentre nel Novarese si attesteranno intorno ai 32 gradi. Persistono i venti occidentali in quota e il Foehn nelle vallate alpine.

Lo sguardo va infine a lunedì, quando il sole continuerà a prevalere, ma aumenterà leggermente l'instabilità nelle ore pomeridiane. Non sono esclusi infatti alcuni temporali isolati, soprattutto sulle aree montane, mentre le temperature inizieranno gradualmente a riportarsi su valori più vicini alla media stagionale.