Formazza scopre le poesie del suo “parroco-poeta”. Infatti, sabato 19 luglio, alle ore 16, nella sala delle conferenze della Casa Santa Maria a San Michele di Formazza, verrà presentato il libro di Emilio Olzeri, ''Poesie e scritti dalla Val Formazza'', edito dalla Walserverein Pomatt.

Per gli amici e i parrocchiani di Formazza è stata un’autentica sorpresa veder disseppellire dai cassetti del compianto don Emilio – che per oltre 60 anni è stato benamato parroco di Formazza – un

prezioso manoscritto con oltre un centinaio di poesie che il “parroco-poeta” della Formazza ha composto tra il 1971 e il 2008, nell’arco di quasi quarant’anni, con una ispirazione profonda frutto

fecondo del suo amore per la valle, per la natura, per la spiritualità della montagna.

Mai don Emilio aveva fatto parola ad alcuno di questa sua vena che tocca momenti di commovente vera poesia, rendendo così ancor più sorprendente la scoperta e la pubblicazione di cui si è resa

benemerita la Associazione Walser di Formazza.

Nato a Baceno nel 1926 e tornato alla Casa del Padre all’età di 92 anni, don Olzeri stesso è di antica famiglia di origini walser. Alle poesie, edite in bella veste grafica, seguono alcune inedite memorie.

Di particolare interesse il racconto palpitante dell’esperienza vissuta da don Emilio negli anni 1952-1953 al cantiere dei Sabbioni, in alta Val Formazza, quando venne inviato dal vescovo mons. Leone Ossola ad assistere le migliaia di operai impiegati nella costruzione della diga ai piedi del ghiacciaio.