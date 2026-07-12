Mergozzo, parte la rassegna di cinema all'aperto

È in programma dal 15 luglio al 19 agosto la nuova rassegna di cinema all’aperto che porterà proiezioni per grandi e piccini a Mergozzo e nelle sue frazioni, promossa dalla Pro Loco. Si inizia il 15 luglio nel piazzale dell’ex asilo di Bracchio con “Elvis”, biopic dedicato ad Elvis Presley.

Il 22 luglio ci si sposta nella frazione di Montorfano con “Il concerto” e il 29 luglio nel cortile dell’ex asilo di Albo per la proiezione de “La terra buona”, girato in Val Grande. Il 5 agosto appuntamento al parco giochi di Candoglia con “Le otto montagne”. La rassegna si chiude il 19 agosto con una serata dedicata ai più piccoli: sul lungolago di Mergozzo sarà proiettato “Le follie dell’imperatore”.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 21.15, con ingresso gratuito.