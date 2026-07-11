Foto Festival verso la seconda edizione: l'anteprima a Santa Maria Maggiore

Dopo il successo della prima edizione, “Foto Festival” torna a Verbania nel prossimo mese di settembre. Si tratta di un progetto ideato e curato dalla fotografa Jill Mathis, americana di nascita ma mergozzese d’azione, per confermare la propria vocazione: promuovere la fotografia contemporanea come linguaggio artistico ed occasione di incontro tra cultura, comunità e territorio. Questa seconda edizione amplia il proprio orizzonte per trasformarsi in percorso che accompagnerà il pubblico da luglio a settembre tra Verbania e la Valle Vigezzo. Accanto a quattro mostre a tema allestite per tutto il mese di settembre ed al ricco calendario di incontri, conferenze e workshop in programma il 12 e 13 settembre a Verbania, nasce infatti l'Off Festival che si svolgerà a Santa Maria Maggiore dal mese di luglio fino a settembre.

Tra i protagonisti dell'edizione 2026 figurano fotografi, artisti, curatori ed esperti che accompagneranno il pubblico in un percorso che spazia dalla fotografia d'autore alla stampa Fine Art, dalla fotografia di architettura ai processi fotografici sperimentali, fino agli aspetti giuridici legati al diritto d'autore e alla tutela delle immagini.

Ad aprire il calendario degli appuntamenti sarà l'Off Festival, che inaugurerà il percorso già nel mese di luglio. Cuore di questa anteprima sarà la residenza artistica "A Pelle di Luce" di Ellie Ivanova, in collaborazione con la Fondazione Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore sabato 11 e domenica 12 luglio. Attraverso la sperimentazione con la cianotipia e il coinvolgimento diretto di cittadini e visitatori, la residenza trasforma la fotografia in un processo creativo condiviso, aperto alla partecipazione del pubblico. Il progetto culminerà con una mostra dedicata al lavoro sviluppato durante la permanenza dell'artista sul territorio, visitabile fino al 25 settembre.

A settembre il festival entrerà nel vivo con un articolato percorso espositivo diffuso che coinvolgerà alcuni dei principali luoghi della cultura del territorio. Dal 4 settembre al 4 ottobre, il Museo del Paesaggio di Verbania ospiterà “Si combatteva qui!” di Alessio Franconi, un intenso progetto dedicato ai paesaggi della Grande Guerra. In contemporanea, Casa Ceretti accoglierà la mostra “Non si diventa grandi da soli” di Giorgio Galimberti, mentre il Palazzo Pretorio presenterà la personale “Città sospese” di Elena Galimberti e il progetto “Urban Aesthetics", realizzato in collaborazione con gli studenti dell'Istituto Ferrini Franzosini, dedicato all'esplorazione fotografica dell'architettura e del paesaggio urbano come elementi identitari del territorio. Il progetto si concluderà con un'asta pubblica delle opere realizzate dagli studenti, il cui ricavato sarà destinato direttamente ai giovani autori.

Il momento culminante del Foto Festival sarà il fine settimana del 12 e 13 settembre, con un ricco calendario di conferenze e workshop rivolto a fotografi, professionisti, studenti, appassionati e a chiunque desideri approfondire il linguaggio della fotografia contemporanea.