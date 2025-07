Soccorsa in Alta Valle Bognanco un’escursionista infortunata alla caviglia FOTO E VIDEO

Un’escursionista ha riportato un trauma a una caviglia mentre si trovava in alta Valle Bognanco, in un’area impervia e difficile da raggiungere. L’allarme è scattato nel pomeriggio di sabato, e sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino con il supporto di un medico.

Nonostante le condizioni meteo avverse, con pioggia intensa in corso, la squadra di soccorso ha raggiunto la donna, che presentava difficoltà a muoversi, l’ha stabilizzata sul posto e ha atteso l’arrivo dell’eliambulanza.

Il velivolo, inizialmente impegnato in un altro intervento, è riuscito a raggiungere la zona solo in un secondo momento, affrontando anche le complicazioni dovute al maltempo. Dopo l’imbarco, l’escursionista è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.