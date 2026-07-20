 / Cronaca

Cronaca | 20 luglio 2026, 12:51

Non rispetta l'obbligo di permanenza in casa: denunciato 26enne a Mergozzo

Il giovane, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non è stato trovato nella propria abitazione durante un controllo notturno dei carabinieri, violando le prescrizioni imposte

Non rispetta l'obbligo di permanenza in casa: denunciato 26enne a Mergozzo

A Mergozzo un giovane 26enne residente della zona, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di permanenza in casa in orario notturno, non è stato trovato all'interno del proprio domicilio all’atto del controllo, violando le prescrizioni imposte. 

comunicato stampa carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore