Non rispetta l'obbligo di permanenza in casa: denunciato 26enne a Mergozzo

A Mergozzo un giovane 26enne residente della zona, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di permanenza in casa in orario notturno, non è stato trovato all'interno del proprio domicilio all’atto del controllo, violando le prescrizioni imposte.
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Cronaca | 20 luglio 2026, 12:51
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