Donna investita da una moto in via Cassino

Momenti di apprensione nella mattinata di sabato in via Cassino, dove una donna è stata investita da una motocicletta per cause ancora in fase di accertamento.

L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi: sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, mentre gli agenti della polizia locale hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico.

Al momento non sono ancora note le condizioni della donna coinvolta e del motociclista. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.