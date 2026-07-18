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Cronaca | 18 luglio 2026, 09:50

Donna investita da una moto in via Cassino

Incidente nella mattinata di sabato a Domodossola: sul posto ambulanza del 118 e polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso

Donna investita da una moto in via Cassino

Momenti di apprensione nella mattinata di sabato in via Cassino, dove una donna è stata investita da una motocicletta per cause ancora in fase di accertamento.

L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi: sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, mentre gli agenti della polizia locale hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico.

Al momento non sono ancora note le condizioni della donna coinvolta e del motociclista. Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

a.f.

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