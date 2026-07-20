Arrestato a Villadossola: deve scontare una pena per reati commessi tra il 2009 e il 2016

I militari della Stazione Carabinieri di Villadossola hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, residente nel medesimo comune e già noto alle forze dell’ordine in esecuzione a un’ordinanza di custodia carceraria emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto (PG). Il provvedimento scaturisce da un cumulo di pendenze penali definitive per reati commessi dall’uomo tra il 2009 e il 2016 nelle province di Livorno, Lecco e Perugia. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Verbania a disposizione dell’Autorità giudiziaria.