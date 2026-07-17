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Cronaca | 17 luglio 2026, 12:02

Canton Ticino: perde i sensi nelle acque del lago Maggiore e muore

Tragedia giovedì pomeriggio nel territorio di Magadino, in territorio svizzero. La vittima è un uomo di 95 anni

Canton Ticino: perde i sensi nelle acque del lago Maggiore e muore

Tragedia nel versante svizzero del lago Maggiore. La polizia cantonale ha reso noto che ieri, poco prima delle 15.30, la Centrale comune d'allarme ha ricevuto la segnalazione di un uomo rinvenuto privo di sensi nelle acque del lago Verbano, in territorio di Magadino.

Si tratta di un 95enne, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, l'uomo ha perso conoscenza in acqua ed è stato portato a riva.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Intercomunale del Piano, nonché i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). Nonostante le manovre di rianimazione, l'uomo è deceduto sul posto.

Redazione Varese

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