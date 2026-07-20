Premia, grave incidente alla falesia di arrampicata: decisivo l'intervento del Soccorso Alpino

Sono le 17.30 di venerdì sera quando la stazione del Soccorso Alpino di Baceno viene allertata per un infortunio ad una caviglia nella zona della falesia di arrampicata a Premia. L’utente chiamante dichiara frattura esposta della caviglia. Si trova nel bosco a circa 500 metri dalla strada. La centrale operativa, ricevute le foto della caviglia dall’utente, decide per l’invio dell’elisoccorso che arriverà da Alessandria.

Le squadre di terra si portano sull’infortunato al fine di agevolare le operazioni al verricello, vista la fitta vegetazione ed il terreno particolarmente impervio. Tra i volontari ad accorrere anche un volontario sanitario del Cnsas, che si accorge subito che i problemi sanitari potrebbero essere diversi da quelli ben visibili con la caviglia gravemente fratturata: la dinamica dell’incidente consiglia infatti un trattamento particolarmente delicato, considerando cautelativamente problemi alla colonna vertebrale. Si decide quindi per l’immobilizzazione totale dell’infortunato così da consegnarlo all’elisoccorso completamente immobile.

L’operazione sul campo si svolge con rapidità e quando arriva il medico dell’eliambulanza, può concentrarsi sul trattamento farmacologico per il dolore procedendo alla rapida evacuazione e successiva ospedalizzazione dell’infortunato. La frattura della caviglia, chiamata in gergo “lesione distraente” avrebbe potuto confondere chiunque, ma non un sanitario del Cnsas particolarmente preparato per operare sugli scenari impervi. Il trattamento corretto ha evitato gravi conseguenze permanenti all’infortunato che ha subito doppia operazione alla colonna vertebrale zona L4 ed alla caviglia.

Anche la notte scorsa, intorno a mezzanotte, la stazione di Baceno è intervenuta per una persona caduta dietro la propria baita, procurandosi un forte trauma cranico con ferita.

Raggiunto l’infortunato, viste le lesioni e la dinamica dell’incidente si è deciso per evacuazione con eliambulanza che è arrivata da Como.

