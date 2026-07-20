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Cronaca | 20 luglio 2026, 14:10

Controlli in un cantiere stradale a Ornavasso: multe per quasi 10mila euro

I carabinieri hanno riscontrato diverse violazioni alle norme sulla sicurezza durante un'ispezione in un cantiere lungo la SP 166, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10mila euro.

Controlli in un cantiere stradale a Ornavasso: multe per quasi 10mila euro

A seguito di controllo ad un cantiere stradale aperto sulla SP 166 nel comune di Ornavasso, i militari venivano contestavano diverse violazioni amministrative relative alla mancanza dei previsti accorgimenti di sicurezza, per una sanzione complessiva pari a circa 10mila euro. 

comunicato stampa carabinieri

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