Controlli in un cantiere stradale a Ornavasso: multe per quasi 10mila euro

A seguito di controllo ad un cantiere stradale aperto sulla SP 166 nel comune di Ornavasso, i militari venivano contestavano diverse violazioni amministrative relative alla mancanza dei previsti accorgimenti di sicurezza, per una sanzione complessiva pari a circa 10mila euro.
In Breve
lunedì 20 luglio
sabato 18 luglio
venerdì 17 luglio
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca | 20 luglio 2026, 14:10
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?