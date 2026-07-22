Studentessa del Formont di Villadossola vince il Premio nazionale "Alberto Gozzi"

Un importante riconoscimento nazionale per il Formont di Villadossola. Sofia Faiella si è aggiudicata il primo posto nella quarta edizione del Premio Nazionale Alberto Gozzi – "Le Alte Mete", il concorso dedicato ai giovani talenti dell'ospitalità e del servizio di sala.

La studentessa si è imposta su concorrenti provenienti da tutta Italia, conquistando il gradino più alto del podio davanti a Claudio Lanza dell'Ipsaat "Rocco Chinnici" di Nicolosi (Catania) e a Mattia Vannini dell'Ipseoa "F. Martini" di Montecatini Terme.

Promosso da Hospes – Centro per gli Studi Turistici e Alberghieri e per lo sviluppo dell'Istituto "Erminio Maggia" di Stresa – insieme ad Amira, l'Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, il premio è dedicato alla memoria del Cavaliere Alberto Gozzi, storico docente del "Maggia" e per oltre vent'anni sovrintendente ai settori Tavola e Cucina della Presidenza della Repubblica.

L'edizione 2026 ha registrato numeri da record, con la partecipazione di 31 scuole provenienti da 12 regioni italiane. Dopo la selezione, sono stati ammessi 24 istituti professionali e centri di formazione, con elaborati che la giuria ha definito di altissimo livello per competenze tecniche, creatività e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche. La premiazione si svolgerà il 18 settembre al Palazzo del Quirinale.