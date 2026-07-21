Varzo, tutto pronto per il trasferimento della scuola dell’infanzia nella nuova sede

La scuola dell’infanzia di Varzo è pronta per il trasferimento nella nuova struttura realizzata in Strada San Domenico, a partire dall’anno scolastico 2026/2027. La decisione da parte della giunta comunale arriva al termine di un percorso iniziato con il bando del Ministero dell’Istruzione del 2021 legato al Pnrr e finalizzato alla costruzione e messa in sicurezza di strutture educative per la prima infanzia.

Il comune ha scelto di partecipare al finanziamento europeo con l’obiettivo di concentrare in un unico polo scolastico gli edifici oggi distanti circa 300 metri, migliorando sicurezza, accessibilità e gestione.

I lavori, finanziati in parte con fondi Pnrr e in parte con risorse comunali, hanno richiesto tempi coordinati anche con la realizzazione della nuova mensa scolastica. Solo con il bilancio di previsione 2026 l’amministrazione ha potuto confermare la copertura delle opere accessorie, ottenendo così la certezza di programmare il trasferimento.

Il nuovo edificio è ormai completato e pronto ad accogliere bambini e insegnanti, in seguito al parere favorevole espresso anche dall’istituto comprensivo Casetti di Crevoladossola, di cui le scuole dell’infanzia e primaria di Varzo fanno parte.