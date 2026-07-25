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Cronaca | 25 luglio 2026, 08:44

Autoarticolato urta una colonnina di carburante a Varzo

L'incidente è avvenuto nell'area di servizio di Campaglia, in via Domodossola. Limitato lo sversamento di additivo per carburanti, area messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola nel pomeriggio di ieri a Varzo, dove si è verificato un incidente all'interno di un'area di servizio per la distribuzione di carburanti, situata in via Domodossola, in località Campaglia.

Per cause ancora in corso di accertamento, un autoarticolato ha urtato e divelto la colonnina di distribuzione di un additivo per carburante, provocando il limitato sversamento del prodotto liquido.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l'area, evitando ulteriori criticità.

Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Domodossola, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Redazione

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