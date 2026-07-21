Incendio in Valle Cannobina, proseguono le operazioni di spegnimento: presidio dei vigili del fuoco per tutta la notte

Proseguono anche in serata le operazioni di spegnimento dell'incendio di vegetazione divampato nel pomeriggio nel territorio di Valle Cannobina, in un'area montana nei pressi della cresta del Gridone e del Monte Limidario.

Il rogo interessa una prateria alpina e presenta un fronte attivo di circa 500 metri. Le operazioni sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (Dos), che sta dirigendo l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell'Antincendi Boschivi (Aib) del Piemonte.

Per consentire il rifornimento dei mezzi aerei, i volontari hanno predisposto alcune vasche d'acqua a supporto dei lanci effettuati dall'elicottero regionale, entrato in azione nel pomeriggio con numerosi passaggi sull'area interessata dalle fiamme.

A supporto delle operazioni è intervenuto anche il personale del nucleo Sapr dei Vigili del Fuoco di Torino, che ha impiegato i droni per monitorare l'evoluzione dell'incendio, verificare l'estensione dei fronti attivi e individuare eventuali situazioni di criticità.

Considerata la complessità dell'area interessata dal rogo, un presidio dei Vigili del Fuoco rimarrà operativo per tutta la notte con il compito di sorvegliare la zona e intervenire tempestivamente in caso di eventuali riprese delle fiamme.

L'incendio di Valle Cannobina si inserisce in un mese di luglio particolarmente impegnativo per il sistema antincendi boschivi del Verbano Cusio Ossola. Nelle ultime settimane le squadre sono intervenute per domare incendi a Re, in Valle Bognanco, a Ornavasso e in Valstrona e continuano inoltre a garantire attività di vigilanza nelle aree di Bannio Anzino, Premosello-Chiovenda e Omegna.