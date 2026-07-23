Maxi blitz dei Carabinieri tra Vco, Novara e Torino: 8 misure cautelari in un'indagine della Dda FOTO E VIDEO

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale del Verbano Cusio Ossola e del Gruppo Carabinieri Forestale di Verbania, impegnati nell'esecuzione di otto ordinanze di custodia cautelare, oltre a numerose perquisizioni e sequestri societari.

L'attività rappresenta l'esito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e interessa persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e detenzione e porto illegale di armi da fuoco.



L'operazione è tuttora in corso e vede impegnati complessivamente 80 militari dell'Arma, appartenenti ai Comandi Provinciali di Vco, Torino e Novara, al Gruppo Carabinieri Forestale di Verbania, al Nucleo Antisofisticazione Monetaria di Milano, al 2° Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, al Nucleo Cinofili di Volpiano e al 1° Reggimento Carabinieri Piemonte.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'inchiesta né sull'identità delle persone raggiunte dai provvedimenti cautelari. Maggiori informazioni saranno rese note nel corso della mattinata, quando gli investigatori diffonderanno il comunicato stampa ufficiale con gli esiti dell'operazione e i particolari dell'indagine.