Pediatria h24 al Dea, il Comitato Mamme e Nonne dell’Ossola lancia la raccolta firme cartacea

Prosegue l’impegno del Comitato Mamme e Nonne dell’Ossola che, a seguito della chiusura del punto nascite dell’ospedale San Biagio di Domodossola, chiedono a gran voce l’assistenza pediatrica attiva 24 ore su 24 presso il Dea. Se da un lato la petizione lanciata online nei giorni scorsi sulla piattaforma Change.org ha raggiunto le 3738 firme (dato aggiornato alla pubblicazione dell’articolo), in queste ore il comitato ha dato il via anche alla raccolta firme cartacea, con l’obiettivo di raggiungere sempre più persone.

Il comitato, che conta più di 270 iscritte, si sta dunque impegnando per diffondere il più possibile i fogli firma su tutto il territorio. “In più – spiegano le organizzatrici – l’Avis ci ha dato la possibilità di essere presenti con un banchetto durante la sua festa a Calice. Saremo lì domani, domenica 26 luglio, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00 e lunedì 27 dalle 17.00 alle 20.00”.