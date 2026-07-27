Ventidue tappe e due giorni di sfida: "Le Riabilitate" conquistano Ossola Express FOTO e VIDEO

Si è conclusa con la vittoria della coppia "Le Riabilitate" la terza edizione di Ossola Express, l'avventura on the road che nel fine settimana ha portato 25 coppie a mettersi alla prova lungo un percorso di 22 tappe tra Ossola, Verbano e lago d'Orta, affrontando prove di abilità, ingegno e spirito di squadra.

L'edizione 2026 ha visto partecipanti provenienti da Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, accomunati dalla voglia di vivere un'esperienza diversa dal solito seguendo le regole della manifestazione: niente telefoni, soltanto due euro al giorno a testa e uno zaino con lo stretto indispensabile.

"È andato tutto bene, è stata un'edizione molto impegnativa – raccontano le organizzatrici Elisa Iardella e Lucia Pitzurra –. Il tema della gara era l'acqua in Ossola in tutte le sue forme: ponti, cascate, fiumi, pozzi, laghi e lavatoi. Abbiamo costruito il percorso attorno a questi luoghi per permettere ai concorrenti di riscoprire il territorio in un modo originale".

La partenza è avvenuta sabato mattina da Masera. Da lì i concorrenti hanno raggiunto Santa Maria Maggiore con la Ferrovia Vigezzina-Centovalli, senza conoscere il percorso, che è stato svelato solamente tappa dopo tappa.

La prima giornata ha portato le coppie dall'Osteria del Mercante di Santa Maria Maggiore al Mulino dul Tac di Malesco, passando dall'antico lavatoio di Genestredo. Il viaggio è poi proseguito verso il Verbano con le tappe ai Giardini Botanici di Villa Taranto e al Parco fluviale del Toce, per poi spostarsi sul lago d'Orta. Qui i concorrenti hanno affrontato prove alla Cascata del Pescone, a Orta San Giulio e sull'Isola di San Giulio, raggiunta in battello da uno dei componenti di ogni coppia. Il percorso è continuato al Sacro Monte di Orta, al Lido di Gozzano, dove era previsto anche un tuffo dal trampolino, al Museo del Canneto e al Museo del Rubinetto, prima della sosta a Pella per un gelato e del pernottamento al Belvedere di Quarna Sopra.

La seconda giornata è iniziata alle 7 del mattino con il ritorno in Ossola. Le squadre hanno raggiunto il Lago delle Fate di Macugnaga, il Ponte del Diavolo, la diga di Agaro, Premia, Crodo e il Parco delle Terme, una delle realtà che ha sostenuto l'iniziativa. Il percorso è poi proseguito fino a Vagna, all'azienda vitivinicola Patrone, dove i partecipanti sono stati accolti per un momento di festa, prima dell'ultima tappa verso il Bar Tati di Masera, sede dell'arrivo.

Alcune coppie sono riuscite a raggiungere anche la Cascata del Toce, mentre altre si sono dovute fermare per il raggiungimento del tempo massimo previsto dal regolamento.

"Le prove erano di abilità, intelligenza e anche psicologiche – aggiungono Elisa e Lucia – ma lo spirito è sempre rimasto quello del divertimento e della scoperta del territorio".

A conquistare il primo posto sono state "Le Riabilitate", seguite dai "Chupapi", secondi classificati, e dai "Messaggeri", che hanno completato il podio.

La manifestazione si è conclusa con una festa finale al Bar Tati di Masera, dove si sono svolte le premiazioni alla presenza anche di un rappresentante dell'amministrazione comunale.

Le organizzatrici hanno infine voluto ringraziare i sindaci, le Pro loco, gli sponsor, gli oltre 40 volontari e tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.