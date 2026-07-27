Ornavasso avvia un progetto di housing sociale per famiglie in difficoltà

La giunta comunale di Ornavasso ha approvato lo schema di convenzione che dà il via a un nuovo progetto di housing sociale destinato a persone e famiglie in situazione di grave fragilità abitativa. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il comune, l’Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) Piemonte Nord e il Consorzio dei Servizi Sociali del Verbano (Cssv). Atc mette a disposizione due appartamenti in via Gasse 6, attualmente liberi e privi di vincoli, che verranno utilizzati per ospitare temporaneamente nuclei familiari o persone sole in emergenza abitativa.

Comune e Consorzio si faranno carico in parti uguali della manutenzione straordinaria, stimata in circa 13.000 euro, oltre che dell’arredamento degli alloggi. Il comune gestirà gli interventi tecnici, mentre il Cssv curerà la selezione degli ospiti e la gestione quotidiana degli appartamenti, privilegiando situazioni con bambini piccoli, persone con disabilità o individui con un percorso di reinserimento sociale già avviato. L’ospitalità avrà una durata massima di un anno, prorogabile in casi di necessità.