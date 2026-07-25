Lo sport diventa comunità: la Val Brevettola Skyrace sostiene la casa anziani di Montescheno

Si corre domenica 26 luglio l’edizione 2026 della Val Brevettola Skyrace, la corsa sulle montagne di Montescheno in memoria di Manuel Tarovo e Davide Battro. Una manifestazione che non è solo un appuntamento sportivo - che ogni anno richiama atleti di livello internazionale - ma soprattutto una giornata dedicata al ricordo, alla condivisione e al senso di comunità. Ed è proprio per questo che gli organizzatori hanno deciso, come di consueto, di destinare il ricavato a progetti sociali sul territorio.

“Quest’anno - spiegano gli organizzatori - abbiamo deciso di sostenere la casa di riposo di Montescheno. L’idea è quella di finanziare un progetto laboratoriale, dedicati agli anziani ospiti della Rsa, che saranno seguiti da professionisti. Ma non solo: i laboratori saranno aperti anche agli anziani del paese, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità”. L'attività riguarderà, in particolare, percorsi di riabilitazione e movimento per mantenere e migliorare le abilità degli anziani, grazie alla collaborazione della fisioterapista della struttura. L’obiettivo principale è migliorare la condizione di benessere psico-fisico delle persone attraverso il movimento, a cui si aggiunge anche quello di mantenere aperto e permeabile il sistema interno della casa anziani, favorendo la socializzazione e contrastando l'isolamento.

A contribuire allo sviluppo del progetto non sarà solo l’Asd Val Brevettola con i proventi della manifestazione. “Il progetto avrà anche il contributo dei genitori di Meme e Dado e di alcune persone di Pieve Vergonte - fanno sapere dall’organizzazione -. Si tratta di un gruppo di amici di Simone Grossi, scomparso pochi mesi fa in un incidente sul lavoro in Svizzera. Simone avrebbe voluto partecipare alla Val Brevettola Skyrace: per questo, un gruppo di amici prenderà parte alla gara e donerà quanto raccolto dalla vendita di magliette realizzate in suo ricordo”.