Lupo tra i campi a Vogogna, torna il dibattito sulla presenza dei predatori

Un nuovo avvistamento di lupo a Vogogna riaccende il dibattito sulla presenza dei grandi predatori in Ossola. A intervenire è l'Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente e della Vita Rurali, che richiama l'attenzione sulla crescente frequentazione da parte dei lupi di aree vicine alle attività umane e agricole.

L'episodio risale al pomeriggio di giovedì 23 luglio, quando un lupo è stato ripreso in video mentre attraversava un terreno dove una famiglia di agricoltori stava effettuando la fienagione. Secondo quanto riferito dall'associazione, l'animale non avrebbe mostrato particolare timore né per la presenza delle persone né per il rumore dei mezzi agricoli e del clacson del trattore. Le immagini sono state condivise anche sul gruppo Facebook "Sei di Vogogna".

L'associazione sottolinea come, secondo i dati diffusi dalla Regione Piemonte, la presenza dei lupi sul territorio ossolano sia in aumento e sostiene che gli animali stiano mostrando una crescente abitudine alla presenza dell'uomo. Una situazione che, secondo il sodalizio, rende necessaria una riflessione sulle politiche di gestione della specie.

Il tema era già stato affrontato durante il convegno nazionale organizzato a Crodo nel novembre 2025. Da quell'esperienza è nato il volume "Grandi predatori. Impatto sociale e prospettive", pubblicato nelle scorse settimane da Edizioni FestivalPastoralismo. Il libro raccoglie gli interventi presentati durante il convegno, integrati con contributi di studiosi e testimonianze di allevatori che non avevano potuto partecipare all'iniziativa.

La pubblicazione sarà presentata nel mese di settembre a Malesco, nel corso di un appuntamento promosso dall'associazione in collaborazione con il Comune nell'ambito dell'Anno internazionale delle Nazioni Unite dedicato ai pastori e ai pascoli.

L'evento sarà accompagnato da una rassegna cinematografica dedicata ai grandi predatori, che comprenderà la proiezione del docufilm "Pestiferus lupus", realizzato tra Ossola e Val Strona e premiato all'ultima edizione del Trento Film Festival, oltre ad altri due documentari provenienti da Lombardia e Veneto.