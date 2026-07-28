Dalla neve alle infrastrutture: il Vco guarda alla stagione turistica

La galleria della Verta di Omegna è in dirittura d’arrivo. L’ha assicurato Rino Porini, vicepresidente della provincia del Vco con delega alla viabilità, questa mattina in consiglio provinciale, rispondendo all’interpellanza di Mimma Moscatiello (Progetto Vco) che lamentava ritardi nell’esecuzione dell’opera.

“L’interpellanza – ha detto – mi sorprende perché nell’incontro di gennaio col presidente della regione Alberto Cirio l’assessore Franco Gemelli aveva concordato sul cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori per il 31 dicembre di quest’anno. Mi sono fatto mandare il progetto che prevede l’installazione di un impianto antincendio d’ultima generazione monitorato dall’Università la Sapienza di Roma. La mia mia esperienza professionale di 41 anni trascorsi su ponti e strade mi suggerisce che potrebbero esserci dei ritardi ma, in ogni caso, la galleria verrà riaperta entro l’inizio della prossima stagione turistica. L’ho spiegato in questi giorni al presidente degli albergatori del Lago d’Orta (vicepresidente uscente del Distretto turistico, ndr) Oreste Primatesta”. “Le risposte – ha replicato Moscatiello – vanno date ai cittadini nelle sedi istituzionali. Cittadini che, quando leggono delle interpellanze sui giornali, si preoccupano. La riapertura della galleria non è importante solo per Omegna, assicura i collegamenti a tutto il Lago d’Orta”.

La seduta s’era aperta con l’approvazione del Dup (Documento unico di programmazione). Uno dei punti cardine è Il “Sistema Neve Vco” sul quale nei mesi scorsi regione e provincia si sono impegnate con una convenzione. “Nel frattempo – ha informato il presidente, Giandomenico Albertella – al progetto ha aderito Monterosa 2000. Solleciteremo la regione affinché, al più presto si passi alla fase operativa”.

Ammonta a 190.000 euro l’assestamento di bilancio suddiviso in diverse voci di spesa. I 50.000 euro destinati al rifacimento del ponte ciclopedonale sul torrente Stronetta a Gravellona Toce hanno fornito lo spunto per dibattere sulla rete delle piste esistente. “Ringrazio – è stato il commento di Gianni Morandi, sindaco di Gravellona oltre che consigliere provinciale -, però pongo il problema di quei comuni, come il mio, con scarsa o nulla ricaduta turistica sul cui territorio si trovano opere d’indubbio interesse turistico che vanno preservate, ma che il singolo comune non ha le risorse per garantirne la manutenzione”. “Condivido – ha replicato Albertella il Vco ha tutte le caratteristiche per diventare un parco cicloturistico. In collina, ad esempio a Premeno, ci sono associazioni che se ne stanno occupando. Cominceremo con una mappatura dell’esistente. Il problema, però, è vendere i percorsi già esistenti. Ad esempio, già oggi è possibile percorrere, a piedi o in bicicletta, il tratto a lago tra Intra e Feriolo. Ma quanti lo sanno?”.