Festa della Lucciola, al via l'80ª edizione a Villadossola

Torna la Festa della Lucciola di Villadossola, che nel 2026 raggiunge il traguardo dell'80ª edizione. La manifestazione si svolgerà dall'1 al 2 e dal 7 al 16 agosto all'area feste, proponendo un calendario di appuntamenti che comprende musica, spettacoli, incontri, iniziative culturali e sociali, oltre a un'ampia offerta gastronomica.

L'anniversario degli ottant'anni sarà ricordato con un incontro dedicato alla storia della manifestazione e al contributo dei volontari che, nel corso dei decenni, hanno reso possibile la sua organizzazione.

Il programma prevede concerti, serate danzanti, dj set, spettacoli dal vivo, attività per bambini, tornei sportivi e momenti di approfondimento. Accanto agli eventi di intrattenimento, sono in calendario anche dibattiti e incontri dedicati a temi di attualità, con la partecipazione di amministratori, rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo politico e sindacale.

Anche l'offerta gastronomica rappresenta uno degli elementi centrali della manifestazione. Oltre agli stand tradizionali, il ristorante self service proporrà ogni giorno menù ispirati alle diverse cucine regionali italiane.

Spazio anche alle iniziative sociali e di volontariato, con appuntamenti dedicati alle associazioni del territorio, alla Giornata della Solidarietà, alla Giornata del Pensionato e ad attività rivolte a famiglie e visitatori. Il programma completo è disponibile sui canali social della festa.