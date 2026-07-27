Consiglio provinciale, in aula bilancio, pesca e gestione del cormorano

Il presidente della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Giandomenico Albertella, ha convocato il Consiglio provinciale per martedì 28 luglio 2026 alle ore 11, in prima convocazione, nella Sala Consiglio della sede provinciale di Verbania. La seduta si svolgerà in sessione ordinaria e potrà essere seguita anche in videoconferenza, secondo quanto previsto dal regolamento approvato nel 2022.

Saranno sette i punti complessivi all'ordine del giorno, tra proposte di deliberazione, un'interpellanza e le comunicazioni del presidente.

Ad aprire i lavori sarà l'esame del Documento Unico di Programmazione 2027-2029, principale strumento di pianificazione dell'attività dell'ente per il prossimo triennio. Successivamente il Consiglio sarà chiamato a votare l'assestamento generale di bilancio, la salvaguardia degli equilibri finanziari e la verifica dello stato di attuazione dei programmi, adempimenti previsti dal Testo unico degli enti locali.

Tra gli argomenti di carattere ambientale e faunistico figurano il nuovo Regolamento per la pesca nel Lago d'Orta e la proposta di gestione del cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis), finalizzata a mitigarne l'impatto sulle specie ittiche autoctone della provincia, nel rispetto della normativa europea sulla tutela dell'avifauna.

All'attenzione dell'assemblea anche la modifica del regolamento provinciale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, con interventi riguardanti i requisiti, le materie d'esame e la composizione della commissione esaminatrice.

Nel corso della seduta verrà inoltre discussa un'interpellanza presentata dal gruppo consiliare Progetto VCO sui gravi ritardi nei lavori della galleria Verta lungo la strada statale 229 e sulle ricadute che il cantiere sta avendo sulla viabilità di Omegna e del Cusio.