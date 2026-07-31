Temporali in arrivo nel Vco, scatta l'allerta gialla di Arpa Piemonte

Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per temporali sul Verbano Cusio Ossola per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio. L'avviso interessa i settori settentrionali e occidentali della regione, dove sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità.

Secondo le previsioni, il temporaneo cedimento dell'alta pressione favorirà l'ingresso di aria più fresca in quota, creando le condizioni per lo sviluppo di fenomeni localmente intensi. I temporali si formeranno inizialmente sulle aree alpine e potranno essere accompagnati da raffiche di vento sostenute, grandinate di medie dimensioni e frequente attività elettrica.

Arpa segnala inoltre la possibilità di locali allagamenti, caduta di alberi, fulminazioni e isolati fenomeni di versante. I rovesci più persistenti sono attesi proprio sull'Alto Piemonte nelle ore serali, prima di un progressivo esaurimento dei fenomeni entro la tarda serata.