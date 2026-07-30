Il Vco nella morsa del caldo: ancora bollino rosso

Ancora bollino rosso sul territorio del Verbano Cusio Ossola. È quanto emerge dall’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte relativo alle ondate di calore - quella in corso è la quarta della stagione - che stanno colpendo tutta la regione. Il grado massimo di allerta, già previsto per oggi, rimane confermato anche per domani, venerdì 31 luglio, con le temperature massime che toccheranno i 36 gradi e le minime che rimarranno alte (anche durante la notte), senza mai scendere sotto i 25 gradi.

Bollino arancione, invece, per la giornata di sabato 1° agosto, anche se le temperature massime previste si assesteranno ancora intorno ai 35 gradi.