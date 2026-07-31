"Scatta E20": un concorso fotografico per raccontare storie e tradizioni dell'Ossola

La Val d’Ossola si racconta anche attraverso gli occhi di chi la vive, la attraversa e partecipa ai suoi eventi. Nasce con questo spirito “Scatta E20”, il concorso fotografico promosso da Pro Loco Valdossola nell’ambito del progetto Valdossola E20, con l’obiettivo di valorizzare gli appuntamenti, le tradizioni, le eccellenze e la vita del territorio attraverso contenuti fotografici realizzati direttamente da cittadini, visitatori e partecipanti.

L’iniziativa nasce come estensione naturale di Valdossola E20, il calendario condiviso pensato per promuovere gli eventi locali e rendere più accessibile la consultazione degli appuntamenti in programma sul territorio. Con “Scatta E20” l’invito è quello di non limitarsi a partecipare, ma di diventare parte attiva del racconto collettivo della valle. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. I partecipanti minorenni dovranno essere autorizzati da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il concorso prevede due categorie. La prima è “Miglior fotografia creativa del dietro le quinte”, dedicata agli scatti che raccontano i preparativi, i momenti spontanei, i dettagli nascosti e gli aspetti meno visibili degli eventi, valorizzando l’atmosfera e le persone coinvolte nell’organizzazione e nello svolgimento degli appuntamenti. La seconda è invece "Sapori dell’evento”, dedicata alle fotografie che valorizzano il cibo, le degustazioni, i prodotti tipici e i momenti enogastronomici legati agli eventi del territorio.

Le fotografie dovranno essere originali, di proprietà dell’autore e realizzate durante eventi pubblici svolti nel territorio della Val d’Ossola. Non saranno ammesse immagini generate mediante strumenti di intelligenza artificiale, fotomontaggi o manipolazioni che alterino in modo significativo la realtà documentata.

Per partecipare sarà necessario iscriversi nell’area riservata del sito www.valdossolaeventi.it entro e non oltre la mezzanotte del 30 novembre.

Ogni partecipante potrà inviare una sola fotografia per ciascuna categoria in gara. Le immagini dovranno essere in formato Jpg o Png e accompagnate da titolo della fotografia, nome e cognome dell’autore, nome utente Instagram per eventuali tag nelle pubblicazioni e nome dell’evento durante il quale lo scatto è stato realizzato.

La fase di votazione si svolgerà successivamente sui canali social ufficiali, Instagram e Facebook, attraverso il conteggio dei commenti validamente espressi sotto i post pubblicati dall’organizzazione. Le fotografie ammesse saranno inserite in un tabellone a eliminazione diretta, con confronti successivi fino alla proclamazione dei vincitori.

La premiazione finale è prevista il 31 gennaio 2027, in occasione dell’open day Valdossola E20. I premi, di carattere simbolico e promozionale, saranno comunicati sul sito ufficiale e sui canali social dell’iniziativa prima dell’apertura della fase di votazione.