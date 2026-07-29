Guardia di Finanza, prorogato il bando per il nuovo direttore della Banda musicale

La Guardia di Finanza ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento del nuovo maestro direttore della Banda musicale del Corpo. La nuova scadenza è fissata alle ore 12 del 15 ottobre 2026, mentre il termine originario era previsto per il 1° agosto.

La selezione è aperta sia ai militari in servizio nella Guardia di Finanza che non abbiano compiuto 40 anni, sia ai cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano almeno 18 anni e non abbiano superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del bando. Il limite anagrafico non si applica invece ai componenti della Banda musicale della Guardia di Finanza.

Per partecipare è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'università e il diploma in Composizione e Strumentazione per Banda del vecchio ordinamento, oppure l'equipollente diploma accademico di secondo livello in Composizione e in Strumentazione per orchestra di fiati, conseguito presso un Conservatorio di Stato o altro istituto legalmente riconosciuto.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dei concorsi della Guardia di Finanza. Per accedere alla procedura sarà necessario autenticarsi tramite Spid oppure con la Carta d'identità elettronica. Completata la registrazione nell'area riservata, i candidati potranno compilare e inviare la domanda seguendo la procedura guidata.

Informazioni sul concorso e sugli esiti della selezione sono disponibili sul portale dedicato della Guardia di Finanza e attraverso l'applicazione GdF Concorsi, scaricabile dagli store digitali.