Emergenza idrica a Mergozzo, il Comune annuncia controlli e possibili chiusure notturne

Il Comune di Mergozzo ha diffuso un avviso alla popolazione per segnalare una grave emergenza idrica che interessa il capoluogo e la frazione di Bracchio. La situazione, spiega l'amministrazione comunale, è causata dal perdurare della siccità, dalle alte temperature e dalla riduzione della portata delle sorgenti.

Per fronteggiare l'emergenza, Acqua Novara VCO, gestore della rete idrica, sta provvedendo a rifornire i serbatoi di Bracchio, Mergozzo, Albo e Montorfano mediante autobotti. Nel capoluogo si è aggiunta anche una criticità dovuta a un guasto alla pompa del pozzo Prati di Stresa, attualmente in fase di riparazione. Una volta concluso l'intervento, sarà possibile procedere con il riempimento del serbatoio e il ripristino del servizio.

Analoga la situazione nella frazione di Bracchio, dove i serbatoi risultano ai livelli minimi.

L'amministrazione ricorda inoltre che è ancora in vigore l'ordinanza del 29 giugno scorso, che limita l'utilizzo dell'acqua ai soli usi domestici, vietandone l'impiego per irrigare prati e orti o per il riempimento delle piscine. "L'ordinanza n. 38 del 29 giugno 2026 sembra non sia stata ben compresa in quanto si verificano utilizzi incoscienti da parte di soggetti che la disattendono", si legge nell'avviso.

Per questo motivo il Comune annuncia un inasprimento dei controlli. "Considerata la mancanza di senso civico, l'Amministrazione comunale è costretta ad attivare controlli stringenti sull'uso improprio dell'acqua con conseguente sanzione a carico dei soggetti che saranno trovati a disattendere quanto previsto dall'ordinanza 38/2026".

L'obiettivo è evitare un ulteriore aggravamento della situazione, che potrebbe rendere necessarie chiusure notturne dell'erogazione dell'acqua per consentire il ripristino dei livelli dei serbatoi.