Emergenza siccità sul Lago Maggiore, Marnati chiede a Enel più rilasci d'acqua dal Toce

La Regione Piemonte rafforza le iniziative per contrastare la crisi idrica che sta interessando il Lago Maggiore. L'assessore regionale Matteo Marnati, coordinatore del Tavolo regionale per l'emergenza siccità, ha inviato oggi una lettera formale a Enel chiedendo di incrementare, per tutto il mese di agosto, i rilasci d'acqua turbinata dagli impianti idroelettrici del sottobacino del Toce.

La richiesta nasce dalla necessità di sostenere il livello del lago in un periodo particolarmente delicato, caratterizzato dalle alte temperature estive e dalla forte presenza di residenti e turisti sulle rive del Verbano. L'obiettivo è limitare gli effetti della siccità, preservare gli ecosistemi e ridurre le criticità che stanno interessando il territorio.

"L'obiettivo è mitigare gli impatti ambientali e tutelare la zona litoranea del Lago Maggiore, soprattutto durante il mese di agosto, quando sono previste temperature elevate e una significativa presenza di persone sul territorio", spiega Marnati. "Confido in un positivo accoglimento della richiesta affinché, attraverso una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, si possa superare questa fase critica."

L'iniziativa si inserisce in un piano di interventi più ampio già avviato dalla Regione Piemonte. Nei giorni scorsi, infatti, è stato aperto un confronto con il Canton Ticino per favorire un maggiore afflusso di acqua verso il Lago Maggiore, mentre gli uffici regionali stanno mantenendo un monitoraggio costante dell'evoluzione della situazione e della programmazione dei rilasci.

Parallelamente, la Regione ha rivolto un appello a tutti gli enti e ai gestori coinvolti affinché venga garantito il massimo impegno nella razionalizzazione della risorsa idrica, con l'obiettivo di affrontare in modo coordinato un'emergenza che coinvolge l'intero bacino del Verbano.

La richiesta avanzata a Enel rappresenta quindi un ulteriore tassello della strategia regionale per mitigare gli effetti della siccità e salvaguardare uno dei principali patrimoni ambientali e turistici del Piemonte, in un'estate che continua a mettere a dura prova la disponibilità d'acqua.