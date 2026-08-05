Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

20264612 Azienda edile con sede ad Ornavasso cerca tre carpentieri edili per edilizia residenziale. Richiesta esperienza e competenza nella mansione, non è richiesta patente B. Contratto full time a tempo indeterminato, RAL intorno ai 25000.

202645556 Famiglia di Cannobio ricerca un assistente familiare in convivenza per assistere una coppia di anziani (85 e 87 anni) con problemi vascolari. Richiesto supporto nelle attività quotidiane, vestizione e igiene personale, preparazione pasti e pulizia casa. Si offre contratto di 54h settimanali livello CS con disponibilità di un piccolo mansardato ad uso della badante

20264565 Famiglia di Verbania-Intra ricerca assistente familiare a ore per assistenza a uomo di 77 anni affetto da Parkinson con gravi difficoltà motorie. Contratto a tempo indeterminato p.time di 30h settimanali da settembre. Da lunedì al sabato: tutte le mattine dalle 9.00-12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

20264519 Agenzia di servizi investigativi cerca un/a addetto/a alla sorveglianza non armato/a per supermercato a Gravellona Toce. La risorsa avrà il compito di verificare le differenze inventariali ed effettuare la videosorveglianza del punto vendita. Richiesto almeno un anno nell'ambito della sicurezza con qualsiasi mansione. Indispensabile puntualità, affidabilità. Autonomia. Tempo determinato sei mesi iniziale full time anche nei festivi, con un giorno di riposo a scalare.

20264490 Casa vacanze/Ostello località Druogno cerca 1 aiuto cucina/addetto-a alle pulizie per i mesi di agosto e settembre. Contratto stagionale full time, possibilità di vitto e alloggio.

20264473 stamperia industriale di Verbania cerca un/a grafico/a per la realizzazione e modifica di elaborati grafici, supporto alle attività di stampa, finitura e confezionamento. Tempo determinato di sei mesi finalizzato alla stabilizzazione. Full time 40h settimanali da lunedì al venerdì, dalle 8.30-12.00 e dalle 13.30-18.00.

20264358 Noto brand internazionale leader del settore beauty e cosmetico ricerca Store Manager per il punto vendita di Gravellona Toce. Richiesta esperienza nella gestione di negozi retail, leadership, orientamento ai risultati e disponibilità al lavoro su turni. Previsti formazione continua, welfare aziendale e sistema incentivante. Inserimento a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Lavoro su turni anche nei festivi.

20264357 Noto brand internazionale leader del settore beauty e cosmetico ricerca Beauty Advisor per punto vendita di Gravellona Toce. La figura si occuperà di vendita assistita, consulenza alla clientela e cura degli spazi espositivi. Richieste passione per il mondo beauty, orientamento al cliente e disponibilità al lavoro su turni. Previsti formazione continua, welfare aziendale e incentivi. Inserimento a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Lavoro su turni anche nei festivi.

20264451 salone di parrucchiera situato a Villadossola cerca un/una parrucchiera per accoglienza e assistenza della clientela, shampoo e trattamenti specifici per capelli, messa in piega e styling, taglio donna e uomo, colorazioni, ritocchi, colpi di sole e tecniche di schiaritura, riordino e sanificazione della postazione di lavoro e degli strumenti. Tempo determinato p.time su 3 giornate a settimana da giovedì a sabato. Orario 9.00-12.00/ 14.00-18.00.

2026758 Azienda di Verbania leader nella vendita, riparazione e assistenza tecnica di attrezzature per ufficio (computer, multifunzioni, stampanti) ricerca un tecnico riparatore da formare e far crescere. Richiesto Diploma o qualifica in ambito elettrico, patente B, voglia di imparare. Contratto iniziale a TD per 6 mesi e successiva trasformazione a TI. Full time lunedì venerdì.

20264272 Ristorante prima collina sopra Ghiffa, località Ceredo, cerca un/a aiuto cuoco lavapiatti per supporto alle attività della cucina, anche senza esperienza. Tempo determinato part time 34h settimanali iniziale di due mesi, finalizzato alla stabilizzazione.



