Esordio in Ossola per il neo promosso Esio Verbania mentre inizierà in casa il Feriolo, sceso quest’anno in Prima Categoria con l’Omegna che sarà in trasferta.

Pronto il calendario della Prima che il 7 settembre ore 14,30 prende il via con queste partite:

Agrano-Carpignano; Vogogna-Esio Verbania; Cameri-Virtus Villa; Comignago-Omegna; Feriolo-Sizzano; Momo-Quaronese; Romagnano-Bagnella; Varzese-Cannobiese.