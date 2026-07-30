Uniti per Villa: "Tari e Imu, aumenti che pesano sui cittadini"

“Durante la seduta del consiglio comunale del 28 luglio, si sono affrontate due questioni che hanno rilevanza in quanto mettono le mani "nelle tasche" dei villadossolesi (come avrebbe detto Silvio Berlusconi)”. Così, in una nota, il gruppo di minoranza di Villadossola Uniti per Villa.

Che prosegue: “La prima è il calcolo della tassa rifiuti: dopo anni in cui si sono emesse le bollette proporzionate al numero dei componenti familiari (famiglie numerose pagano di più perché producono più immondizia!), si è invertito il calcolo, colpendo chi ha la casa grande. Così una pensionata del Boschetto o del Villaggio Sisma o del Peep che vive da sola, in un appartamento grande, pagherà molto di più”.

“L'assessore Cittadino - sottolineano i consiglieri di minoranza - ha affermato che non sarà così! Invitiamo tutte le persone che riceveranno bollette più care a farlo sapere, così da chiarire se l' assessore ha detto la verità. Il secondo "aumento" riguarda l'Imu sui terreni edificabili. Il gruppo consiliare Uniti per Villa ha fatto notare che i proprietari dei terreni del Villaggio Sisma recentemente trasformati da agricoli ad aree edificabili, si vedranno aumentare la spesa. In questo caso l'assessore Romeggio ha chiarito che, vista la rivalutazione economica dei terreni, i proprietari saranno ben contenti di pagare di più”.