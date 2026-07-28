Festa dell'Unità di Villadossola, al via l'80ª edizione tra politica, musica e spettacoli

E’ in due tempi la Festa dell’Unità di Villadossola 2026: l’anteprima sabato 1 e domenica 2, poi si riprende il 7 fino al 16. “Non è una festa come le altre – commenta Riccardo Brezza, segretario provinciale Pd -,è l’80°, una scadenza che merita un programma speciale”. Si parte sabato alle 18 con “Voci del Piemonte”, incontro dibattito col segretario e consigliere regionale Pd, Domenico Rossi, Simona Paonessa, Alberto Avetta, Gianna Pentenero, Domenico Ravetti (consiglieri regionali). A fare gli onori di casa il segretario provinciale Brezza e quello di Villadossola Fabio Gibertoni.

I dibattiti riprendono, sempre alle 18, il 7 col confronto tra Federico Riboldi e Gianna Pentenero, già candidata alla presidenza della Regione nel 2024, su “Il futuro della sanità piemontese”. “Riteniamo importante – spiega Brezza – dibattere on l’altra parte politica su problemi che interessano il territorio”.

L’8 agosto arriva Gianni Cuperlo per parlare di “Il Pd e l’alternativa”. Il 9 agosto dibattito su “Frontalieri e dialogo Italia-Svizzera” con Gigi Bacchetta (Cgil), Romina Baccaglio (Cisl), Stefano De Grandis (Uil), modera Emanuele Vitale (capogruppo Progetto Vco in consiglio provinciale). Il 10 agosto si parla di “Rinascita. La storia e le riviste politiche” col direttore della rinata rivista Paolo Furia e il capo redattore Marco Travaglini, modera il segretario Pd di Verbania Giacomo Molinari. L’11 agosto arrivano Chiara Gribaudo, Federico Fornaro, deputati Pd, e l’eurodeputato Brando Benifei. Si chiude il 12 con “80 anni di Festa dell’Unità”, con Graziano Zaretti, che ricorda gli 80 anni di feste a Villadossola.

La festa prosegue fino al 16 con musica, gastronomia, divertimento. “Abbiamo costruito un programma l programma pensando a tutte le fasce d’età”, precisa Matilde Zanni, responsabile organizzativa. “Per noi giovani – conclude Marco Caretti – la Festa dell’Unità, oltre che un impegno nell’organizzazione, costituisce un momento di riflessione e di intrattenimento diverso dalla solita offerta per il tempo libero”.

