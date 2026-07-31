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Politica | 31 luglio 2026, 16:40

Sanità, lavoro e territorio: alla Festa della Lucciola il confronto con il Piemonte

Il primo appuntamento politico dell'edizione 2026 con il segretario regionale del Pd Domenico Rossi e i consiglieri regionali del partito

Sanità, lavoro e territorio: alla Festa della Lucciola il confronto con il Piemonte

Prenderà il via sabato 1 agosto anche il programma degli incontri politici dell'80ª Festa della Lucciola di Villadossola. Il primo appuntamento, in programma alle ore 18 al Piano Bar, sarà dedicato al tema "Voci del Piemonte", un confronto sulle principali questioni che interessano il territorio regionale.

Ad aprire l'incontro saranno Riccardo Brezza, segretario provinciale del Partito Democratico del VCO, e Fabio Gibertoni, segretario del circolo Pd di Villadossola. Interverranno poi il segretario regionale del Pd e consigliere regionale Domenico Rossi insieme ai consiglieri Simona Paonessa, Alberto Avetta, Gianna Pentenero e Domenico Ravetti.

L'incontro inaugura la serie di dibattiti che accompagneranno la Festa della Lucciola nelle prime giornate di agosto, proponendo momenti di approfondimento e confronto su politica, amministrazione e prospettive del Piemonte.

a.f.

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