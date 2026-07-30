Riboldi: “Governo Meloni record di finanziamenti al SSN con aumenti per il personale”

“La firma del nuovo contratto del comparto Sanità è un’ottima notizia per migliaia di professionisti che ogni giorno garantiscono il funzionamento del nostro servizio sanitario nazionale. Gli infermieri e tutto il personale sanitario meritavano questo riconoscimento economico e professionale”. Lo dichiara Federico Riboldi, coordinatore vicario della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e assessore alla Sanità del Piemonte.

“Il Governo Meloni sta dimostrando di credere nella sanità pubblica: ha garantito il più alto finanziamento mai destinato al Fondo sanitario nazionale e oggi, con il rinnovo del contratto, si compie un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del personale sanitario, con aumenti stipendiali significativi – afferma - Per anni abbiamo sentito dire che medici, infermieri e operatori sanitari erano il bene più prezioso del sistema. Oggi alle parole seguono atti concreti. Investire sul personale significa investire sulla qualità delle cure, sulla riduzione delle liste d’attesa e sulla capacità del servizio sanitario nazionale di affrontare le grandi sfide del futuro. Questo rinnovo contrattuale rappresenta un segnale importante che va nella direzione giusta: rafforzare il nostro servizio sanitario nazionale partendo dalle persone che ogni giorno se ne prendono cura”.