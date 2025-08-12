Malesco si trasforma nella capitale del fumetto: successo per la seconda edizione di Malescomics FOTO

Temperature decisamente alte, ma la bella giornata di sole ha rappresentato comunque un richiamo irresistibile ed era tanta la voglia di recarsi a Malesco, con il paese vigezzino che domenica 10 agosto ha ospitato la seconda edizione di Malescomics.

Tantissimi i visitatori che hanno raggiunto appunto il borgo vigezzino per questo evento dedicato mondo del fumetto a 360°. Ad organizzare l’evento è stata la Pro loco, in collaborazione con l’Associazione “Creativecomics” e il disegnatore Daniele Statella. Dalle 10 e per tutto il giorno fumettisti, illustratori, laboratori creativi, spettacoli e attività per tutte le età hanno animato le vie del paese. Tantissimi i bambini ma anche gli adulti, per questa iniziativa davvero curiosa e in grado di accontentare tutti, tra incontri con autori e fumettisti, laboratori ludici e di disegno e dedicati alla creatività.

Molto apprezzata poi, tra le novità di questa edizione, la mostra “Osvaldo Cavandoli, lo stile dell’essenziale”, allestita presso il Museo Archeologico della Pietra Ollare: l’esposizione ha celebrato uno dei maestri dell’animazione italiana e creatore della celebre Linea, icona mondiale di sintesi grafica e umorismo.