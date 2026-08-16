Una riflessione è d'obbligo dopo il caso del rifugio Goûter sul Monte Bianco

Occorrerà fare una riflessione anche in Piemonte dopo quanto accaduto al rifugio Goûter, a 3.800 metri di quota, sulla via normale francese del Monte Bianco. Dopo che il sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, nel cui territorio ricade l'itinerario alpinistico, ha negato il soccorso con l’elicottero a 32 escursionisti.

Una fermezza, quella del primo cittadino francese, che ‘sbatte’ sul muso dei frequentatori della montagna.

Va detto che le cronache dicono che sono diversi quelli che salgono verso l’alto senza un briciolo di buon senso.

Il sindaco ha negato ai 32 il soccorso dal cielo dopo che ‘’costoro avevano rifiutato di ascoltare i messaggi delle compagnie delle guide di Saint-Gervais, Chamonix e Courmayeur e dell'ufficio di alta montagna, che raccomandavano di non effettuare più l'ascensione o di tenere conto della realtà delle scariche di sassi’’.

In Piemonte gli interventi sono numerosi, basta guardare i dati annuali forniti dal Soccorso alpino. E spesse volte proprio nel racconto dei soccorritori c’è la superficialità.

Chi scrive ricorda che una decina di anni fa chiamando un soccorritore ancora impegnato in un intervento in alta valle Antrona per una donna in difficoltà, si senti dire al telefono: ‘’L’abbiamo recuperata per fortuna, ma per la miseria, era salita con ai piedi le espradillas…..’’ .

Chi soccorre rischia la vita e questo pochi lo tengono in considerazione. E soprattutto i costi degli interventi sono a carico della comunità.





