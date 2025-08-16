 / Eventi

Festa dell’Unità, ultimo giorno di appuntamenti alla Lucciola

Si conclude oggi, 16 agosto, l’edizione 2025 del tradizionale apputamento a Villadossola

Ultimo giorno di festeggiamenti alla Lucciola di Villadossola per la Festa dell’Unità. Oggi, sabato 16 agosto, si conclude la manifestazione con una nuova serata di musica, buon cibo e balli.

Si inizia alle 18.00 all’area pianobar con Alex Silipo, cantautore locale che porta in scena un ampio repertorio di successi italiani e internazionali. Alle 20.15, invece, spazio alla Nino Fasoli Band, con i brani più iconici della musica italiana degli ultimi quarant’anni. Dalle 21.30 in balera la musica di Domenico Cerri Live Show. Dalle 23.30 all’area spettacoli una serata di musica elettronica con Kassie Afo.

La cena con menu regionale, per l’ultima giornata di festa, è dedicata alla Sardegna.

