Lanca Palera, Monti chiede interventi strutturali: "I tagli della vegetazione non bastano"

Andrea Monti, consigliere comunale e capogruppo di minoranza a Premosello-Chiovenda, torna a sollecitare l'amministrazione sulle condizioni della Lanca Palera, il Rio Nosè, e degli altri corsi d'acqua del territorio comunale.

Monti richiama due segnalazioni già presentate il 24 aprile e il 6 ottobre 2025, sostenendo che fino ad oggi non abbiano trovato "un riscontro operativo adeguato".

"Sul Rio Palera sono stati effettuati dei tagli della vegetazione, ma non bastano: le criticità di fondo restano", afferma il consigliere. La richiesta è quella di procedere con un disalveo completo del corso d'acqua e con la rimozione del materiale limoso accumulato, interventi ritenuti necessari per garantire l'igiene pubblica, la sicurezza idraulica e il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Secondo Monti, senza un intervento strutturale rimarrebbero i rischi di ristagno, proliferazione di specie infestanti ed esondazioni localizzate, in particolare in occasione di fenomeni meteorologici intensi.

Il capogruppo di minoranza chiede inoltre di intervenire sulle caditoie stradali e sui canali di scarico per prevenire occlusioni e allagamenti, di verificare lo stato dei tombini lungo la provinciale 166 e delle vasche di sedimentazione e di programmare una manutenzione periodica del reticolo idrografico comunale, in coordinamento con Regione Piemonte e Provincia.

"La prevenzione idraulica e ambientale è un dovere amministrativo prima ancora che una scelta politica: va garantita con continuità nel tempo, e non soltanto quando si presenta un'emergenza", conclude Monti, che ha chiesto al sindaco un riscontro scritto sulle iniziative che l'amministrazione intende adottare e sui tempi previsti per gli interventi.