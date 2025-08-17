 / Attualità

Attualità | 17 agosto 2025, 18:10

Caldo, arriva la tregua: bollino verde sul Vco a inizio settimana

Tra lunedì e martedì rientra l'allerta emessa da Arpa Piemonte nei giorni scorsi, con temperature in lieve calo

Dopo una settimana di Ferragosto da bollino rosso, arriva la tregua: secondo il bollettino odierno di Arpa Piemonte relativo alle ondate di calore, infatti, su tutta la regione – e anche sul territorio del Vco – le giornate si faranno meno roventi a partire dall’inizio della settimana. Nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 agosto, Arpa prevede bollino verde sul Vco, con temperature massime tra i 29 e i 30 gradi e le minime che arriveranno fino a 20 gradi.

