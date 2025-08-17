"Sentieri e Pensieri", serata d'anteprima con Raimondo Caliari e Oreste Forno

Si inaugura domenica 17 agosto, con un doppio evento di anteprima, la 13esima edizione di “Sentieri e Pensieri”, il festival letterario di Santa Maria Maggiore, che prenderà poi ufficialmente il via il 18 agosto e proseguirà fino al 25.

Il primo incontro di anteprima è in programma alle 17.30, come di consueto nel parco di Villa Antonia (in caso di maltempo ci si sposterà al teatro comunale), con Raimondo Caliari, che racconta “L’origine curiosa di alcune parole”. Il pubblico sarà accompagnato alla scoperta dell’origine, del significato e della derivazione delle parole, svelando i segreti dell’etimologia, una disciplina che attraversa la storia, attingendo alla religione, alla filosofia, alla linguistica, alla sociologia e all’archeologia.

Alle 21.00 sarà poi la volta di un incontro organizzato dal Cai Vigezzo e che vede protagonista il giornalista e alpinista valtellinese Oreste Forno. Quest’ultimo, in dialogo con Raffaele Marini del Cai Vigezzo, presenta il suo ultimo documentario “Le due montagne”, che racconta le due visioni che l’autore ha della montagna: la prima, quella dura dell’alpinismo, in particolare sulle montagne più alte della Terra; la seconda, quella che è seguita all’abbandono della prima, dove le soddisfazioni non sono più date dalle “conquiste”.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Si consiglia la prenotazione tramite il sito dedicato per assicurarsi il proprio posto a sedere.