In prova ai servizi sociali dopo una condanna per stalking, prosegue le molestie: arrestato un 47enne

I carabinieri della stazione di Verbania hanno arrestato un 47enne residente in Ossola, in esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Torino. L’uomo già da maggio 2023 era sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali a seguito una condanna del 2023 del Tribunale di Reggio Calabria per atti persecutori.

Lo scorso mese di giugno ha preso di mira una donna iniziando a molestarla con centinaia di telefonate al giorno, con richieste dal contenuto sessuale esplicito. Dopo le prime telefonate la vittima aveva bloccato il numero del chiamante che, invece di desistere, ha cambiato utenza riprendendo le telefonate moleste al ritmo di centinaia al giorno. Alla richiesta della donna su come avesse fatto ad avere il suo numero e il suo nome, il molestatore ha risposto di averli ottenuti tramite una conoscenza in comune sulla chat di un gruppo di feticisti, a cui la vittima era completamente estranea. Esasperata dalle continue chiamate e dalle richieste pesanti dell’uomo, la vittima è ricorsa ai carabinieri di Verbania, fornendo loro tabulati telefonici con orari delle chiamate e i numeri di telefono da cui partivano. Le indagini dei militari, partite immediatamente, hanno permesso di accertare che i vari numeri di telefono utilizzati, benché chiamasse nascondendo la propria utenza, risultavano intestati alla medesima persona. L’intestatario risultava gravato da numerosi precedenti per molestie e atti persecutori. Inoltre, l’uomo risultava affidato in prova ai servizi sociali dal 2023, misura concessagli dal Tribunale di Reggio Calabria in alternativa al carcere per i medesimi reati commessi in quella provincia. I carabinieri di Verbania hanno immediatamente informato il magistrato di sorveglianza di Novara, titolare della supervisione del comportamento dell’affidato che, visti i gravi indizi a carico dell’uomo, ha disposto l’immediata sospensione del beneficio. Il Tribunale di Torino ha poi disposto l’arresto del 47enne che è stato portato in carcere a Verbania.