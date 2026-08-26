Ultraleggero precipita in Valle Antrona: due persone a bordo

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, in alta Valle Antrona. Un ultraleggero è precipitato nei pressi del lago artificiale di Campliccioli, a circa 1.400 metri di altitudine.

Secondo le prime informazioni, sul velivolo viaggiavano due persone. Al momento non sono ancora disponibili notizie certe sulle loro condizioni.

L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 11 nella zona della diga. Stando a una prima ricostruzione, ancora da verificare, l'elicottero sarebbe entrato in contatto con alcuni cavi elettrici, rimanendovi impigliato. Subito dopo il velivolo avrebbe preso fuoco, precipitando al suolo.

È scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Verso Campliccioli è stato inviato un elicottero del 118 decollato da Borgosesia, mentre sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco, il personale di soccorso e le forze dell'ordine.

Le operazioni sono in corso e si attendono ulteriori informazioni sia sulle condizioni delle due persone coinvolte sia sull'esatta dinamica dell'incidente.