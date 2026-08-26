Omegna si veste d'estate: oggi arriva "I Love Formentera"

La Festa di San Vito entra oggi nella sua seconda settimana con uno degli appuntamenti più attesi del cartellone 2026. Dopo il successo delle serate musicali dei giorni scorsi, questa sera il centro di Omegna si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto grazie a "I Love Formentera", il format che porta sul lago le atmosfere, la musica e l'energia dell'isola spagnola.

L'appuntamento è fissato per le 21.30 in Largo Cobianchi, dove dj set, vocalist, animazione e scenografie accompagneranno il pubblico in una serata all'insegna della musica dance e dei grandi successi che hanno reso celebre il marchio "I Love Formentera". Uno spettacolo pensato per coinvolgere giovani, famiglie e appassionati della movida estiva, confermando la volontà della manifestazione di offrire proposte capaci di attirare pubblici diversi.

Anche durante la giornata non mancheranno le occasioni per vivere la festa. Proseguono gli appuntamenti del Salotto di Diderot, dedicato quest'anno al tema "L'arte di crescere in età e in saggezza", così come le iniziative di San Vito Bimbi, con laboratori, spettacoli e attività dedicate ai più piccoli.

Restano inoltre protagoniste le aree dedicate all'enogastronomia. L'Omegna Lake Food continuerà a proporre piatti e specialità provenienti da diverse tradizioni culinarie, mentre la Cittadella del Gusto offrirà il proprio menù preparato dalle associazioni locali a sostegno del Fondo Cusio Solidale. Per tutta la giornata saranno aperti anche la Fiera del Lago e delle Valli del Cusio e i mercatini che animano il lungolago e il centro cittadino.