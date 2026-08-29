Futuro Nazionale, Davide Titoli nuovo vice vicario regionale e responsabile del Vco

Davide Titoli è il nuovo vice vicario regionale di Futuro Nazionale. L’incarico è stato conferito ieri all’ex segretario provinciale di Fratelli d’Italia da Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale del movimento del generale Roberto Vannacci.

“Questa nomina dà prestigio alla nostra provincia in Futuro Nazionale – le parole di Davide Titoli -. Ringrazio l'onorevole Emanuele Pozzolo per la stima e fiducia che mi ha sempre dimostrato. Insieme a lui e all'amico Enrico Forzese ci impegneremo per raccogliere le istanze dei nostri iscritti e far crescere il partito nella regione. Le nomine effettuate danno rilevanza ad una classe dirigente giovane e nuova, pronta per affrontare le sfide che abbiamo programmato”.

A Titoli anche la guida della sezione del Verbano Cusio Ossola del movimento: “Avrò anche il compito di condurre il partito nel Vco, un compito che svolgerò accompagnato da una valida classe dirigente che ringrazio da subito: Luigi Songa, Luigi Pellegrino, Ivan Albertella, Fabio Falcioni, Luca Partesana e tutti i militanti ed iscritti che si sono dati molto da fare in questi mesi; è anche merito loro se sono stato gratificato. Siamo pronti ad accogliere nuove forze nel territorio e a trasmettere l'entusiasmo che questa avventura ci sta dando a chiunque voglia mettersi a disposizione. A Fabio Falcioni e a Luca Partesana le mie congratulazioni per le loro importanti nomine (rispettivamente, responsabile regionale associazioni e sport e responsabile cittadino di Verbania), certo che le porteranno avanti con impegno, lealtà e dedizione”.