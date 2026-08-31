Asl Vco, il dottor Roberto Maglio proseguirà l'attività fino al 2028

Continua l’emergenza legata alla carenza di medici di base in tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola. Per ovviare alla cronica mancanza di professionisti sul territorio, un altro medico ha espresso la propria volontà di proseguire l’attività fino al compimento dei 73 anni, nonostante il raggiungimento dell'età per la pensione. Il dottor Roberto Maglio, medico dell’ambito territoriale dell’Ossola, proseguirà dunque la propria attività fino al 2028, garantendo l'assistenza ai propri pazienti.
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