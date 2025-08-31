 / Domodossola

Domodossola | 31 agosto 2025, 08:10

Al via i corsi di lingua della Società di Mutuo Soccorso

Per l’ottavo anno ripartono le lezioni di tedesco e inglese: 35 settimane di formazione con possibilità di preparazione a esami riconosciuti

La Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ospita per l’ottavo anno i corsi di lingua tedesca e inglese, rivolti sia a principianti sia a studenti di livello avanzato. Le lezioni, della durata di due ore serali con cadenza settimanale, prenderanno il via l’8 settembre e proseguiranno fino a fine maggio 2026, per un totale di 35 settimane di formazione.

Al termine del percorso a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. I corsi di tedesco, articolati nei livelli A1.1, A1.2, A2, B1 e B2, così come quelli di inglese, offriranno inoltre la possibilità di prepararsi a esami riconosciuti.

Prima dell’inizio delle lezioni sono previsti incontri propedeutici con l’insegnante Thomas Richter, in programma lunedì 1° settembre presso il Salone storico della sede sociale di via Teatro 1: alle ore 20 per il tedesco e alle 21 per l’inglese.

Chi non potrà partecipare alla presentazione potrà contattare direttamente il docente al numero 346.8072902 o scrivere all’indirizzo info@ponte-fra-lingue.inf.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore