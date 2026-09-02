Sicurezza stradale e sensibilizzazione: torna a Domodossola "Graffiti dell'anima"

Lunedì 21 settembre alle 1.00 l’istituto Galletti di Domodossola ospiterà un convegno sulla sicurezza stradale promosso dall’Automobile Club Vco. Al centro dell’incontro sarà “Graffiti dell’anima”, il libro di Angela Giò Ferrari, oggi disponibile anche in versione digitale per renderne il messaggio più accessibile ai giovani. Intorno alla presentazione del volume si svilupperà un confronto che unirà testimonianze, prevenzione e formazione alla guida, con il contributo della Polizia Stradale di Verbania, di Aci Vallelunga e dei Centri di Guida Sicura Aci-Sara.

“In un'epoca in cui le parole, da sole, spesso non bastano più a farsi ascoltare dai ragazzi, il nostro compito non può essere solo informare ma arrivare al cuore, alla loro sensibilità - dichiara il presidente di Aci Vallelunga e dell'Automobile Club Vco, Peppe Zagami -. Fare prevenzione oggi significa scegliere linguaggi capaci di toccare le corde profonde di chi ha davanti una vita intera, e farlo prima che sia un incidente a insegnarlo. L’obiettivo dell’incontro che abbiamo organizzato è quello di trasformare una testimonianza di dolore in uno strumento di consapevolezza, aiutando i ragazzi a comprendere che sulla strada ogni scelta può fare la differenza”.

Dopo i saluti istituzionali di Zagami, il primo intervento sarà dedicato alla presentazione di “Graffiti dell’anima”, con l’autrice Angela Giò Ferrari in dialogo con gli studenti sui temi della memoria, delle emozioni e della consapevolezza.

Il secondo panel, "La sicurezza stradale: conoscere per prevenire", vedrà gli interventi dell'ispettore Alessandro Cometti della Polizia Stradale di Verbania, che illustrerà cause e strategie di prevenzione dell'incidentalità stradale, e di Alfredo Scala, direttore generale dei Centri di Guida Sicura Aci-Sara di Vallelunga e Lainate, sul valore della formazione alla guida. Sarà presente in sala anche Fabrizio Tunzi, comandante della Polizia Stradale di Verbania.

In chiusura, la testimonianza di Gabriella Saracino, mamma di Gaia, offrirà agli studenti una prospettiva personale e diretta sulle conseguenze degli incidenti stradali e sul valore della responsabilità individuale. A moderare il convegno sarà Chiara Pascarella, responsabile della comunicazione digitale, locale e internazionale di Aci.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Automobile Club Vco, insieme alle istituzioni e alle realtà del territorio, nel promuovere tra i più giovani una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza, sulla responsabilità e sul rispetto della vita.